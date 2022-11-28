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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 9:35

Жителя Рубцовска обвиняют в гибели 17-летнего подростка

Возбудили дело
Герман Архаров
Возбудили уголовное дело

Возбудили уголовное дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летнего жителя Рубцовска обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростку. Молодой человек скончался, сообщает СУ СК региона.

Все произошло в ночь на 26 ноября. По данным следствия, компания выпивала дома и произошла ссора по незначительному поводу. Во время конфликта, по информации правоохранителей, мужчина ударил молодого человека ножом. Парня госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Известно, что ранее обвиняемый был судим. Его уже заключили под стражу. Правоохранители возбудили уголовное дело и продолжают расследование.

Ранее мы писали, что знакомые подростка выражают соболезнования в связи с его гибелью.