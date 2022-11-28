Главой Тюменцевского района переизбрали Ивана Дитца

Иван Дитц Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

28 ноября на сессии Тюменцевского районного Совета народных депутатов Ивана Дитца переизбрали главой района. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За кандидатуру Ивана Дитца единогласно проголосовали все 17 депутатов, принимавших участие в заседании сессии.

Известно, что Иван Дитц родился 14 декабря 1961 года в селе Сосновка Тюменцевского района.С 2007 по 2010 годы был замглавы администрации района по строительству и ЖКХ. В 2012 году его избрали главой Тюменцевского района. В 2013 года назначили главой администрации Тюменцевского района, а в 2017 году переизбрали