12 взрослых и ребенка спасли на пожаре в Бийске

На месте ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В воскресенье, 27 ноября, произошел пожар в многоквартирном доме в Бийске. Из здания эвакуировали 13 человек.

Возгорание случилось в доме на улице Мухачева. Из опасной зоны вывели 12 взрослых и одного ребенка. Никто из них не пострадал.

Площадь пожара составила около 15 квадратных метров, его оперативно ликвидировали. На месте ЧП работали 24 человека, использовали 5 автоцистерн

Причину этого пожара предстоит установить специалистам.

Спасатели призывают быть осторожными осторожны при обращении с огнем, контролировать состояние печей и электрооборудования.