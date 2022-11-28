12 взрослых и ребенка спасли на пожаре в Бийске

На месте ЧП
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
В воскресенье, 27 ноября, произошел пожар в многоквартирном доме в Бийске. Из здания эвакуировали 13 человек.
Возгорание случилось в доме на улице Мухачева. Из опасной зоны вывели 12 взрослых и одного ребенка. Никто из них не пострадал.
Площадь пожара составила около 15 квадратных метров, его оперативно ликвидировали. На месте ЧП работали 24 человека, использовали 5 автоцистерн
Причину этого пожара предстоит установить специалистам.
Спасатели призывают быть осторожными осторожны при обращении с огнем, контролировать состояние печей и электрооборудования.