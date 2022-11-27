Жители Алтая поделились фото градусников с жуткими температурами

На Алтае в выходные стоят жуткие морозы Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края в паблике «Инцидент Барнаул» 27 ноября поделились снимками градусников, которые показывают жуткие температуры.

В основном температура за минус 40 градусов. На некоторых фото достигает почти -50. А на одном кадре – около минус 55!

- Это в поселке Ясная поляна Шипуновского района! - сообщил автор фото.

В комментариях жители края переживают, что из-за небольшого количества снега на участках вымерзнут все растения.

Напомним, на Алтае в выходные стоят жуткие морозы. Потепление ожидается на следующей неделе.