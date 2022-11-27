На Алтае растет заболеваемость ОРВИ

Между тем, в крае продолжается прививочная кампания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, за неделю с 14 по 20 ноября зарегистрировано 17 тыс. случаев заболевания. Это выше на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей. Превышение заболеваемости отмечается среди взрослых и школьников.

- Заболеваемость выше среднекраевого показателя (836,7 на 100 тыс. населения) регистрируется в трех городах (Барнауле, Заринске, Рубцовске) и в девяти районах, - отметили в ведомстве.

Между тем, в крае продолжается прививочная кампания против гриппа. На 18 ноября бесплатно (за счет бюджета) привито 1 006 569 человек.