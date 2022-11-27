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НовостиОбщество27 ноября 2022 3:07

На Алтае 27 ноября продолжатся лютые морозы, объявлен режим «черного неба»

В ночь на 28 ноября температура в крае опустится до -40 градусов
Александра Сапожкова
Погода в Алтайском крае 27-29 ноября

Погода в Алтайском крае 27-29 ноября

Фото: Олег УКЛАДОВ

27-29 ноября в Алтайском крае продолжится аномально холодная погода с температурами -30…-40 градусов. При этом Гидрометцентр региона объявил так называемый режим «черного неба».

По данным синоптиков, днем температура 27 ноября составит -24,-29 градусов, ветер северо-западный, 2-7 м/с, преимущественно без осадков.

С утра 27 ноября до 18 часов 28 ноября в Барнауле и Бийске метеорологические условия будут неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (первая степень опасности).

В ночь на 28 ноября температура в крае опустится до -40 градусов. А днем поднимется до -22,-27, местами до -32.