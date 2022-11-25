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НовостиОбщество25 ноября 2022 12:12

В Барнауле отложили строительство 23-этажки в американском стиле до лучших времен

Его планировали возвести на пр. Красноармейском, 50
Александра Сапожкова
В доме предполагалось 198 квартир

В доме предполагалось 198 квартир

Фото: Виталий БАРАБАШ

Компания «Строительная перспектива» решила отложить возведение 23-этажного дома в американском стиле на пр. Красноармейском, 50, из-за нестабильной ситуации. Об этом сообщает «Толк».

«Сначала была пандемия, потом специальная военная операция. Ни то, ни другое не внушает оптимизма в плане будущих продаж и перспектив. Мы вернемся к этому проекту, когда будет хоть какая-то ясность в экономической жизни. Пока полная неясность», – сказал собственник компании Андрей Комяков.

Он пояснил, что в условиях неопределенности никаких длинных проектов реализовывать не будет. А на этот ЖК как раз требуется 2,5-3 года.

Согласно эскизам, дом бизнес-класса высотой 75 метров должен состоять из монолитного каркаса, кирпичных стен с фасадами, облицованными штукатуркой и керамическим кирпичом. Внутри предполагалось 198 квартир.