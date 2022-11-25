На Алтае приняли бюджет края на 2023 год

Расходы составят 158 млрд 241 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября на сессии Алтайского краевого Заксобрания окончательно утвердили бюджет региона на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается на сайте АКЗС.

Доходы краевого бюджета на 2023 год составят 144 млрд 612 млн рублей, расходы - 158 млрд 241 млн рублей, дефицит - 13 млрд 629 млн рублей. При этом бюджет социально ориентирован. Основные направления расходов на 2023 год распределились таким образом: 46 млрд 501 млн рублей - на социальную политику, 43 млрд 761 млн - на образование, 30 млрд 539 млн - на национальную экономику, 14 млрд 439 млн рублей - на здравоохранение.

За бюджет проголосовали 38 депутатов, против – 19, четверо воздержались.