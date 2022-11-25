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НовостиЭкономика25 ноября 2022 6:18

На Алтае приняли бюджет края на 2023 год

Его доходы составят 144 млрд 612 млн рублей
Александра Сапожкова
Расходы составят 158 млрд 241 млн рублей

Расходы составят 158 млрд 241 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

25 ноября на сессии Алтайского краевого Заксобрания окончательно утвердили бюджет региона на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом сообщается на сайте АКЗС.

Доходы краевого бюджета на 2023 год составят 144 млрд 612 млн рублей, расходы - 158 млрд 241 млн рублей, дефицит - 13 млрд 629 млн рублей. При этом бюджет социально ориентирован. Основные направления расходов на 2023 год распределились таким образом: 46 млрд 501 млн рублей - на социальную политику, 43 млрд 761 млн - на образование, 30 млрд 539 млн - на национальную экономику, 14 млрд 439 млн рублей - на здравоохранение.

За бюджет проголосовали 38 депутатов, против – 19, четверо воздержались.