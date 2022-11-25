Трехэтажный зеркальный ТЦ построят в частном секторе Барнаула

Общая площадь объекта достигнет 1,45 тыс. кв. метров Фото: Виталий БАРАБАШ

Трехэтажный ТЦ с зеркальными фасадами возведут в частном сектора Барнаула на ул. Юрина, 118д. Об этом сообщает «Толк».

Общая площадь объекта достигнет 1,45 тыс. кв. метров. У него предполагается восьмиугольный интересный контур. Разработана вечерняя подсветка

На первом этаже в плане - основной торговый зал и маленькие магазины со своими входами с улицы. Второй уровень - административный. Третий этаж - антресольный с небольшой площадью и универсальным назначением.

В благоустройстве предусмотрены скамейки, газоны, кустарники, парковка.