ВТБ готов выдавать автокредиты на кроссовер «Москвич»

«Начиная с июля, мы отмечаем высокий спрос россиян на автомобили российского производства – сейчас мы оформляем по ним каждую вторую сделку. Поэтому мы поддерживаем начало серийного производства еще одного легендарного автомобиля «Москвич», модель и комплектация которого будут адаптированы к современным дорогам. Считаем, что такие проекты особенно важны на фоне решения многих крупных брендов покинуть наш рынок. Это позволит расширить модельный ряд отечественных автомобилей для потребителей. Пока новый кроссовер только запустили в серийное производство, но мы рассчитываем, что первые модели поступят в продажу в ближайшее время, и готовы оперативно включить их в список марок для кредитования, начать принимать заявки от клиентов и выдавать первые кредиты», - комментирует начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В настоящее время наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов банка пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%.