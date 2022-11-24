Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 11:10

ВТБ готов выдавать автокредиты на кроссовер «Москвич»

Банк готов запустить прием заявок на покупку нового кроссовера «Москвич 3», как только автомобиль поступит в дилерские центры

«Начиная с июля, мы отмечаем высокий спрос россиян на автомобили российского производства – сейчас мы оформляем по ним каждую вторую сделку. Поэтому мы поддерживаем начало серийного производства еще одного легендарного автомобиля «Москвич», модель и комплектация которого будут адаптированы к современным дорогам. Считаем, что такие проекты особенно важны на фоне решения многих крупных брендов покинуть наш рынок. Это позволит расширить модельный ряд отечественных автомобилей для потребителей. Пока новый кроссовер только запустили в серийное производство, но мы рассчитываем, что первые модели поступят в продажу в ближайшее время, и готовы оперативно включить их в список марок для кредитования, начать принимать заявки от клиентов и выдавать первые кредиты», - комментирует начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В настоящее время наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов банка пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%.