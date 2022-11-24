Мама – главное слово!

Фото: Олег Богданов

23 ноября в школе №132 депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Локтев организовал праздник «Прекрасен мир любовью материнской», посвященный Дню матери.

42 мамочки из 10 школ и 10 дошкольных учреждений округа соревновались в 5 номинациях:

- Много деток - особая миссия!

- Отличные мамы!

- Ее сердце не знает покоя!

- Невозможное -возможно!

- Супер, супер, супер мама!

Мамам посвящались выступления цирковой студии «Арлекино», театра танца «Хорошки», команды по спортивной аэробике ДЮСШ №6, солиста Арсена Митичашвили, виртуоза-баяниста Юрия Колесникова.

Участники мероприятия стали свидетелями интересных людей, судеб, достижений и планов. Героини праздника получили благодарности администраций Железнодорожного и Индустриального районов, подарки Фонда Александра Локтева и, практически, не смолкающие, аплодисменты.