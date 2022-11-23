Следком проводит проверку после сообщений о доме с глубокой трещиной

Следователи выясняют все обстоятельства Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи проводят процессуальную проверку по сообщению СМИ об опасном доме. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по региону, жильцы дома боятся обрушения.

Речь идет о доме по улице Смирнова. Здание построили в 1955 году, сейчас оно находится в аварийном состоянии, в доме образовалась глубокая трещина. Чтобы потолок не рухнул, жильцы установили в квартире поддерживающие балки.

По сообщению о нарушении жилищных прав барнаульцев СК начал доследственную проверку.

- Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за переселение из аварийного жилья, на предмет халатности, - пояснили в следкоме.