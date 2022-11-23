Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 ноября 2022 9:58

На Алтае депутаты избрали главу Хабарского района

Кандидатуру Владимира Бусыгина поддержали единогласно
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Владимир Бусыгин

Владимир Бусыгин

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Хабарском районе Алтайского края избрали главу муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, им стал Владимир Бусыгин.

По информации краевых властей, избрание прошло на сессии Хабарского районного Совета депутатов. Владимир Геннадьевич 1959 года рождения исполнял обязанности руководителя с июля этого года.

На голосовании все 19 депутатов поддержали кандидата. Владимир Бусыгин будет занимать пост в течение пяти лет.