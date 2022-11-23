В Барнауле дети придумали новую опасную для жизни игру

Скриншот видео из телеграм-канала «В курсе 22»

В Барнауле дети, по всей видимости, придумали новую опасную игру. Пока одни дети прятались у подъезда, другой ребенок выбежал перед машиной, а один из товарищей его снимал, сообщили в телеграм-канале «В курсе 22».

- Видимо новая забава у подростков, прятались за колонной у подъезда, один прыгнул перед машиной другой стоял, снимал. Может мамочка узнает свое чадо в ярко-красной курточке и проведёт воспитательную беседу, - отметили в паблике.

Как пишут в комментариях, родителям стоит серьезно поговорить с детьми.