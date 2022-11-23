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НовостиЭкономика23 ноября 2022 7:18

В Бийске объединят два транспортных предприятия

Решение приняла администрация города
Александра Сапожкова
Организацией слияния займется управление муниципальным имуществом

Организацией слияния займется управление муниципальным имуществом

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Администрация Бийска запустила процедуру объединения двух транспортных предприятий - «Трамвайное управление» и «Бийскгортранс», пишет «Бийский рабочий».

- Выведенное из банкротства «Трамвайное управление» реорганизуют в форме присоединения к МУП «Бийскгортранс», которое приняло на себя функции предприятия-банкрота, - сообщает издание.

Организацией слияния займется управление муниципальным имуществом. Полномочия о направлении уведомления о начале процедуры реорганизации возложены на директора МУП «Бийскгортранс» Евгения Беляева.