На Алтае на рубке «новогодних» деревьев поймали первого в этом сезоне нарушителя

Нарушителям грозит штраф или уголовная ответственность. Фото: Минприроды АК

В Алтайском крае зарегистрировали первый в этом сезоне факт незаконной заготовки «новогодних» деревьев. Как сообщили в Минприроды региона, правоохранительные органы вместе с управлением лесами продолжают охранять хвойные деревья.

«Черного лесоруба» поймал в Залесовском лесничестве. В ночь с 13 на 14 ноября его задержали на трассе Алтай – Кузбасс, в прицепе авто были 154 пихты, а документов на груз не было.

- Лесонарушитель – местный житель села Залесово Залесовского района - свою вину признал и показал место преступления. По данному факту Залесовским лесничеством направлено заявление в полицию. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, - отметили в министерстве.

К слову, в прошлом году в предновогодний период от «черных» лесорубов пострадали 166 деревьев хвойных пород. Ущерб оценили более чем в 7 млн рублей. Нарушителям грозит штраф, а также более серьезное наказание - уголовная ответственность.