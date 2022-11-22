В Новоалтайске произошло убийство в подъезде

Во время драки обвиняемый пустил в ход нож и ударил им своего оппонента в грудь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске расследуют убийство, которое произошло в подъезде жилого дома 19 ноября. В совершении преступления обвиняют 41-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального СК.

- По данным следствия, вечером 19 ноября 2022 года на лестничной площадке в одном из жилых домов города Новоалтайска между двумя ранее незнакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт по незначительному поводу, - рассказали в Следкоме.

Мужчины начали драться. В процессе обвиняемый пустил в ход нож и ударил им своего оппонента в грудь. Вскоре от полученной раны 45-летний мужчина скончался.

Обвиняемого взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.