Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 6:29

В центре Барнаула произошло массовое ДТП с участием машины ЧОПа

На перекрестке столкнулись четыре иномарки
Вера Березовская
Авария произошла на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя

Авария произошла на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя

Фото: Олег УКЛАДОВ

22 ноября в центре Барнаула на оживленном перекрестке произошло массовое ДТП. По данным паблика «Инцидент Барнаул», в аварии были задействованы четыре автор, среди которых была машина ЧОПа.

Авария произошла на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. Столкнулись четыре иномарки, среди них была машина группы быстрого реагирования «Сотня». Судя по фото, авто охранного предприятия вынесло на тротуар.

Обстоятельства ДТП на данный момент неизвестны.