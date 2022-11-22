В центре Барнаула произошло массовое ДТП с участием машины ЧОПа

Авария произошла на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя Фото: Олег УКЛАДОВ

22 ноября в центре Барнаула на оживленном перекрестке произошло массовое ДТП. По данным паблика «Инцидент Барнаул», в аварии были задействованы четыре автор, среди которых была машина ЧОПа.

Авария произошла на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. Столкнулись четыре иномарки, среди них была машина группы быстрого реагирования «Сотня». Судя по фото, авто охранного предприятия вынесло на тротуар.

Обстоятельства ДТП на данный момент неизвестны.