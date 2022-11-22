30-градусные морозы с метелью придут на Алтай в середине недели

В некоторых регионах ожидаются метели Фото: Олег УКЛАДОВ

Мощное похолодание ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни. По прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, уже в четверг, 24 ноября температура воздуха местами опустится до -31.

Сегодня, 22 ноября, синоптики прогнозируют от -2 до -7 градусов, на некоторых территориях до -12. Местами по востоку небольшой снег, метели. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Столбик термометра будет понижаться постепенно. В среду в течение дня похолодает до -20, в некоторых регионах ожидаются метели. Отметки в -30 градусов температура достигнет только в ночные часы, со среды на четверг. Днем синоптики прогнозируют не ниже -21.