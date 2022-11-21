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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:09

Из-за коммунальной аварии часть барнаульцев осталась без воды

На месте ЧП работают специалисты
Герман Архаров
Воды нет у части жителей

Воды нет у части жителей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 21 ноября, из-за коммунальной аварии в Барнауле без воды остались жители нескольких улиц. Об этом информирует горадминистрация.

Коммунальная авария произошла на водопроводной сети диаметром 500 мм в районе дома 314 на улице Сухэ-Батора.

В настоящее время специалисты проводят земляные работы. На месте работает одна бригада специалистов, используют три единицы техники.

Воды нет у жителей 12 улиц. В списке Островского Симферопольская Краснодарская и другие.

Устранить последствия аварии коммунальщики планируют сегодня в 20:30.

Ранее мы писали, что специалисты приступили к заполнению водой пруда в барнаульском парке «Изумрудный»