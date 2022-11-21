Из-за коммунальной аварии часть барнаульцев осталась без воды

Воды нет у части жителей
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 21 ноября, из-за коммунальной аварии в Барнауле без воды остались жители нескольких улиц. Об этом информирует горадминистрация.
Коммунальная авария произошла на водопроводной сети диаметром 500 мм в районе дома 314 на улице Сухэ-Батора.
В настоящее время специалисты проводят земляные работы. На месте работает одна бригада специалистов, используют три единицы техники.
Воды нет у жителей 12 улиц. В списке Островского Симферопольская Краснодарская и другие.
Устранить последствия аварии коммунальщики планируют сегодня в 20:30.
Ранее мы писали, что специалисты приступили к заполнению водой пруда в барнаульском парке «Изумрудный»