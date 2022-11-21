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НовостиОбщество21 ноября 2022 9:05

Пруд в барнаульском парке «Изумрудный» начали заполнять водой

Работы продолжаются
Герман Архаров
Пруд. Фото: Владислав Вакаев

Пруд. Фото: Владислав Вакаев

Специалисты приступили к заполнению водой пруда в барнаульском парке «Изумрудный». Об этом в своем Telegram-канале написал управляющий территорией Владислав Вакаев.

По словам управляющего, уже включили воду из скважины на заполнение пруда. Она будет поступать туда в течение трех дней до сильных морозов в краевой столице.

– Официальный старт заполнению пруда дан, – подчеркнул Владислав Вакаев.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как специалисты занимались восстановлением пруда, который является изюминкой парка «Изумрудный» и был открыт 8 июня 1952 года.