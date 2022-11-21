20 человек тушили полыхающий гараж в барнаульском поселке

Причину этого возгорания предстоит установить специалистам Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 20 ноября в барнаульском поселке Лесной загорелся гараж. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Была угроза распространения пламени на дом, однако благодаря усилиям пожарных этого удалось избежать. Гараж оперативно потушили.

Всего на месте ЧП работали 20 человек личного состава, использовали 5 автоцистерн. Пострадавших нет.

Причину этого возгорания предстоит установить специалистам.