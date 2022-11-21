Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 4:15

20 человек тушили полыхающий гараж в барнаульском поселке

Пострадавших нет
Герман Архаров
Причину этого возгорания предстоит установить специалистам

Причину этого возгорания предстоит установить специалистам

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 20 ноября в барнаульском поселке Лесной загорелся гараж. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Была угроза распространения пламени на дом, однако благодаря усилиям пожарных этого удалось избежать. Гараж оперативно потушили.

Всего на месте ЧП работали 20 человек личного состава, использовали 5 автоцистерн. Пострадавших нет.

Причину этого возгорания предстоит установить специалистам.