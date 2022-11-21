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НовостиОбщество21 ноября 2022 3:30

В Барнауле сняли на видео босоногую женщину с ножом, которая перебегала дорогу

Ее заметили на улице Панфиловцев
Герман Архаров
Фото из группы "Инцидент Барнаул"

Фото из группы "Инцидент Барнаул"

Вечером в воскресенье, 20 ноября, в краевой столице заметили полураздетую женщину, которая перебегала дорогу. Об этом пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Босоногую женщину, которая была легко одета, заметили на улице Панфиловцев около школы №114. Горожанку сняли на видео. На кадрах заметно, что она перебегает дорогу с ножом.

В комментариях барнаульцы выдвигают свои версии о том, почему женщина была в таком виде. Многие предполагают, что у нее что-то случилось, поэтому она и побежала босиком.