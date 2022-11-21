Синоптики предупреждают о 30-градусных морозах в Алтайском крае

Заметное похолодание ожидается уже с четверга Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в некоторых регионах России, в том числе, в Алтайском крае заметно похолодает. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в Алтайском крае столбики термометров опустятся до отметок -27…-30 градусов. Столь заметное похолодание ожидается уже с четверга, 24 ноября.

Также холодно на этой неделе будет в Новосибирской области, Челябинской, Курганской областях и некоторых других регионах.

Ранее мы писали, что 21 ноября в Алтайском крае также будет морозно. Днем столбики термометров покажут -8…-13 градусов.