Срок полномочий вновь избранного главы района составляет 5 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Нового главу Ребрихинского района избрали депутаты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Второй раз подряд этот пост заняла Людмила Шлаузер.

Отметим, что итоги конкурса подвели сегодня, 18 ноября, на сессии Ребрихинского районного Совета народных депутатов. Кандидатуру Людмилы Шлаузер поддержали единогласно. Срок полномочий вновь избранного главы района составляет 5 лет.

Ранее мы писали, что избрали нового главу Зонального района. Им стала Наталья Менщикова. До избрания на пост главы женщина занимала пост начальника контрольно-счетного органа администрации района.

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