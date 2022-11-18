Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков опубликовал видео из Барнаула

Концерт группы состоялся в ледовом дворце «Титов Арена». Скриншот видео со страницы Сергей Жуков & Руки Вверх!

16 ноября в Барнауле с оглушительным успехом прошел концерт популярной группы «Руки Вверх!», а если быть точнее – ее солиста и основателя Сергея Жукова.

– Барнаул, вот я и к вам доехал! И это было горячооо! Спасибо! – написал после выступления на официальной страницы группы во «Вконтакте» сам Сергей Жуков и опубликовал смонтированный ролик с концерта в «Титов Арене».

Кроме того, артист попросил поделиться фото- и видеозаписями с концерта, на что поклонники творчества Жукова мгновенно откликнулись. Кстати, среди них оказался Николай Косачев. Это тот самый парень, которому год назад артист подарил новый слуховой аппарат, чтобы вести обычный образ жизни. А он у Коли очень активный: он учится, танцует, волонтерит. В общем, без дела не сидит. Благодаря новогоднему подарку от лидера «Руки Вверх!», парень снова слышит.

Перед концертом они встретились и смогли немного пообщаться, а Коля, пользуясь случаем, еще раз поблагодарил Сергея и подарил ему вкусный торт.