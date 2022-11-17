В Барнауле программисту предлагают зарплату в 250 тысяч рублей

В ноябре больше всего готовы заплатить программисту «1С» Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул вошел в число городов с самыми высокооплачиваемыми предложениями по работе за ноябрь 2022 года. Как сообщает портал SuperJob, всего было проанализировано 52 тысячи вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек.

В ноябре больше всего готовы заплатить программисту «1С». Барнаульская компания предлагает кандидату с опытом программирования от одного года зарплату до 250 тыс. рублей. Далее идет вакансия ведущего аналитика - 80 тысяч рублей: кандидат с высшим профильным образованием сможет питаться за счет компании и получит корпоративные скидки.

- На третьем месте – инженер-проектировщик систем электроснабжения с зарплатой до 65 тысяч рублей. Будущий сотрудник должен иметь профильное высшее образование и опыт работы в проектировании от одного года, - пишет портал.

В топ самых высокооплачиваемых вакансий вошли руководители высшего и среднего звена, менеджеры по продажам и торговые представители, программисты, инженеры и водители.