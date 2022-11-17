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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:42

На Алтае думают над восстановлением авиаперелетов внутри региона

Сейчас перспективу оценивает межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
В Алтайском крае думают над восстановлением авиаперелетов внутри региона

В Алтайском крае думают над восстановлением авиаперелетов внутри региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае думают над восстановлением авиаперелетов внутри региона. Как сообщает «Толк», целесообразность этого направления сейчас оценивает ассоциация «Сибирское соглашение».

Внутренние перевозки могут появиться в Алтайском крае, Республике Алтай, а также в Омской и Новосибирской областях. Об этом рассказал замруководителя регионального минтранса Дмитрий Коровин. В нашем крае отобраны семь площадок, в том числе Белокуриха, Михайловка и Яровое. Там провели съемки и оценку затрат на восстановление аэропортов.

По словам министра транспорта Антона Воронова, ведомство удивилось сообщениям СМИ о том, что власти Ярового думают над возможностью запуска самолетов, которые связали бы Яровое, Белокуриху и курорты Кемеровской области и Республики Алтай. Позднее стало известно, что в 2021 году город посетили представители компании по развитию малой авиации в стране.