Проектирование «Белокурихи горной» на Алтае обойдется в 83,5 млн рублей

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для субкластера «Белокуриха горная» в Алтайском крае заказали детальное проектирование плана за 83,484 млн рублей. Как сообщает «Банкфакс», детальный план развития территории заказала госкорпорация «Туризм.рф».

Подрядчика ищут на портале Госзакупок. До этого предварительно концепцию одобрил губернатор региона Виктор Томенко.

- Речь идет о разработке детального проекта, предусматривающего все аспекты создания на этой территории курортного комплекса с привлечением частных капиталовложений, поддержки государства и льготных кредитов, - пишет издание.

В плане нужно отметить строительство туробъектов, включая отели, гостиницы и другие места размещения, музеи, ТРЦ, пляжи и так далее, их стоимость, откуда пойдет финансирование и так далее.

План должен быть составлен за восемь месяцев.