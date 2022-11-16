Птицефабрику на Алтае через суд обязали вернуть субсидию

На птицефабрике нашли нарушения Фото: Татьяна Гейнрих

Алтайская птицефабрика должна будет вернуть субсидию из краевого бюджета. Как сообщает ИД «Алтапресс», деньги вернут по решению суда.

При проверке выяснилось, что птицефабрика при получении субсидий в 2020-ом и первом полугодии 2021 года не отвечала одному пункту из списка требований - компания имела долги по налогам и взносам. В связи с этим было внесено представление - вернуть 280,7 млн рублей.

Птицефабрика пыталась через суд оспорить данное решение, однако достичь иного результата не удалось. Со слов представителя компании, при оформлении заявок на субсидии прилагалась справка от налоговой инспекции, согласно которой у предприятия не было долгов. Но при запросе Счетная палата выяснила, что задолженность все таки была. Такие расхождения связаны со спецификой отчетности.