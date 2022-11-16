Барнаул украсят новогодними фигурами в виде ежика, олененка, пингвиненка

Ледяная фигура в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле готовятся украсить город к Новому году. На улицах города появятся не только елки, но и гирлянды, ледяные фигуры, праздничные баннеры, а также «световые потолки», передает Амител.

Например, в снежном городке на пл.Мира будет «световой потолок», конструкции в виде оленей, ежика, кареты с игрушками, елей, снеговика, елок со звездами. Также установят световую арку.

На барнаульском Арбате установят светодиодные прожекторы, повесят банты, гирлянды. Елка будет шестиметровой с шарами, гирляндами, бантами и прочим.

В парке «Лесная сказка» повесят светодиодные сосульки, установят конструкции «Лев», «Цветок» и несколько новогодних фигур в форме олененка, медвежонка, пингвиненка и другие.