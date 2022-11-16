На Алтае сессии депутатов рекомендовали начинать с гимна, как в школе

Денис Голобородько на сессии АКЗС Фото: АКЗС

Комитет по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС рекомендовал депутатские сессии в городах и районах края начинать с гимна. Об этом сообщил заместитель председателя Алтайского заксобрания Денис Голобородько.

«Мы предлагаем там, где есть техническая возможность, предусмотреть исполнение гимна при открытии заседаний и закрытии на последней сессии созыва. Здесь выбор, конечно, за депутатами», - сказал Денис Голобородько во время онлайн-конференции на сайте АКЗС.

Он считает это правильной идеей и предлагает равняться на школьников.

«В школе каждая новая учебная неделя в начинается с поднятия флага и исполнения гимна. Это элемент формирования патриотизма, и для взрослых это будет не лишним», -подчеркнул зампредседателя АКЗС.

Кстати, сессии Заксобрания Алтайского края уже начинаются с гимна.