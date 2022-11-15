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НовостиЗвезды15 ноября 2022 11:38

Повар из Барнаула стал участником шоу «Битва шефов»

Его работы понравились, но в финал он не смог пробиться
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Артем Агафонов выбрал команду Константина Ивлева

Артем Агафонов выбрал команду Константина Ивлева

30-летний шеф-повар из Барнаула попал на съемки телешоу «Битва шефов» на канале «Пятница».

Артем Агафонов презентовал ведущим блюдо, приготовленное из запеченого перца. Его работу оценивали Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Знаменитые мэтры кулинарии по достоинству оценили алтайского коллегу и пригласили его продолжить участие в шоу. Сам Артем выбрал команду Ивлева.

На втором этапе участники должны были приготовить котлеты из щуки, а на третьем блинный торт. Конечно, Агафонов достояно представил Алтайский край, но, увы, в финал не смог пробиться.