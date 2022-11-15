В Санкт-Петербурге пройдет крупная выставка целлюлозно-бумажной промышленности

Именно в этой отрасли сейчас необходимо импортозамещение Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

В Санкт-Петербурге пройдет выставка PulpFor, на которой компании из России и дружественных стран представят свои технологии для развития целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей, упаковочной промышленности и отрасли санитарно-гигиенических видов бумаг. Как сообщили организаторы, участники предложат свои идеи по импортозамещению.

Всего планируется участие более 90 участников из разных регионов страны. Именно в этой отрасли сейчас необходимо импортозамещение, так как оборудование на целлюлозно-бумажных комбинатах произведено западными компаниями.

Компания из Брянска представит ножи и лезвия для производства санитарно-гигиенической продукции, бумаги и картона, а ИТ-компания из Республики Карелия покажет уникальную для отечественного рынка систему планирования и управления производством мешочной продукции. Также поделятся своим опытом в производстве иностранные участники: компании из Беларуси, Китая, Германии и другие.

Приглашенными гостями стали замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, председатель Правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Юрий Лахтиков и другие.