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НовостиОбщество14 ноября 2022 9:40

Алтайский край занял 73 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам

В основе рейтинга лежит информация ЦБ и Росстата
Герман Архаров
Средний размер ипотечного кредита – 2,6 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита – 2,6 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край расположился на 73 месте в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке. Всего в списке 89 строк, пишут РИА Новости.

В основе данного рейтинга лежит информация ЦБ и Росстата. Из исследования следует, что в Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты равняется 67,3%. Средний срок ипотечного кредита составляет 267 месяцев. Средний размер ипотечного кредита – 2,6 млн рублей.

Ранее мы писали, что 174 тысячи рублей в месяц требуется жителям Барнаула для счастья. Подробнее об этом можно прочитать здесь.