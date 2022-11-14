Алтайский край занял 73 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Средний размер ипотечного кредита – 2,6 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край расположился на 73 месте в рейтинге регионов по ипотечной долговой нагрузке. Всего в списке 89 строк, пишут РИА Новости.

В основе данного рейтинга лежит информация ЦБ и Росстата. Из исследования следует, что в Алтайском крае соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты равняется 67,3%. Средний срок ипотечного кредита составляет 267 месяцев. Средний размер ипотечного кредита – 2,6 млн рублей.

Ранее мы писали, что 174 тысячи рублей в месяц требуется жителям Барнаула для счастья. Подробнее об этом можно прочитать здесь.