Глава алтайского минтранса заявил о необходимости поднять стоимость проезда в Барнауле

Сейчас проезд в Барнауле обходится в 28 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов заявил, что в Барнауле действительно необходимо понимать тариф на проезд в общественном транспорте.

По мнению чиновника, которое он озвучил в интервью «Амителу», себестоимость проезда может составлять 70 рублей, при этом сейчас билет стоит 28 рублей. При этом пассажиры жалуются на сам транспорт и требуют обновление подвижного состава, но на это нужны средства, а их нет. Сами же перевозчики говорят о том, что проезд надо подниматься до 45 рублей (хотя бы).

– В моем понимании проезд должен стоить не менее 30-32 рублей. Взамен мы получим новые автобусы и трамваи, - говорит чиновник.

На сегодняшний день в Барнауле нет муниципальных автобусов, и поэтому власти не имеют права выдавать субсидии на перевозки. Но на тарифы они влиять могут.

– По моему мнению, повышать цену на проезд необходимо. Я бы ездил на чистом и новеньком автобусе. В среднем придется платить в месяц на 100-200 рублей больше. Но качество услуг будет несопоставимо лучше, - считает Антон Воронов.