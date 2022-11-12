Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на с 12 по 14 ноября

В крае обещают и снег и дождь Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские синоптики предупредили о непогоде на ближайшие дни, с 12 по 14 ноября.

В регионе прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. Местами будут закручивать метели, а на дорогах – гололед.

- 13 и 14 ноября усиление ветра до 19-24 метров в секунду. На дорогах сильная гололедица, - сообщают в Алтайском ЦГМС.

В предгорных районах края местами могут возникать снежные заносы.

Если же говорить о температуре, то на Алтай вновь пришло потепление и вся эта непогода как следствие. Так завтра, 13 ноября в крае потеплеет до +6, а в понедельник до +9. В Барнауле в это время будет до +3 и +6 соответственно. При этом по предварительному прогнозу уже через неделю может значительно похолодать до -14 днем и -18 ночью.