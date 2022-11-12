Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды12 ноября 2022 4:19

Сергей Лазарев во время концерта в Барнауле «уронил» танцовщицу

Это оказалось элементом шоу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Концерт Сергея Лазарева прошел 11 ноября

Концерт Сергея Лазарева прошел 11 ноября

Фото: Анна СЕМИНА

Певец Сергей Лазарев 11 ноября выступил в Барнауле с новым шоу «Я не боюсь». Во время одного из номеров он «уронил» танцовщицу.

Сначала певец долго кружил девушку на руках, а затем по задумке хореографов должен был аккуратно спустить ее, но не удержал и танцовщица оказалась на сцене.

- Ты поела что ли? – отшутился музыкант.

Публика со смехом встретила «конфуз». Но на самом деле поклонники знают, что это тоже элемент шоу и такое «падение» артисты разыгрывают в каждом городе.

Кстати, 14 ноября Сергей Лазарев выступит в Бийске, но на концерте аншлаг и купить билет уже не получится.