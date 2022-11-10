В Бийске около 70 медиков ЦГБ пытаются добиться ковидных выплат

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В Бийске около 70 медицинских работников ЦГБ Бийска пытаются добиться ковидных выплат. Как сообщает «Бийский рабочий», они якобы так и не получили положенные деньги.

Проблема в том, что собранные медиками документы, подтверждающие факт болезни, якобы потерялись и не дошли до регионального отделения ФСС.

– Несмотря на хорошую экипировку мы все равно заражались от пациентов и также болели, заражая своих родственников. У большинства из нас тяжелые последствия после перенесенного коронавируса, и эти выплаты мы могли бы направить на лечение, – рассказала Варвара Афанасьева, сотрудница ЦГБ.

После выхода с больничного медики собирали документы: к листам присоединялись результаты ПЦР и истории больных, от которых они заразились, а также объяснительная рабочего дня (какие манипуляции производились с больным), трудовой договор, мазки на COVID-19 и так далее. Все данные передавались специалисту по охране труда, но их передавали не в течение трех дней после подачи, а месяцами.

Медики подали заявление в прокуратуру города Бийска.