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НовостиОбщество10 ноября 2022 6:46

На бийском бульваре восстановили красные звезды вместо подрисованных помадой

Речь идет о стеле в парке Вали Максимовой
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

В Бийске восстановили красные звезды на стеле в парке Вали Максимовой. Ранее там подрисовали часть звезд помадой, сообщает «Бийское телевидение».

По данным телеканала, в настоящий момент власти восстановили изначальный вид памятника. Со слов местных жителей, на днях в парке появились рабочие, вскоре мемориал был приведен в порядок.

- В этом году на благоустройство мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, в городском бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей, - отмечает редакция.