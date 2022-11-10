На бийском бульваре восстановили красные звезды вместо подрисованных помадой

Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

В Бийске восстановили красные звезды на стеле в парке Вали Максимовой. Ранее там подрисовали часть звезд помадой, сообщает «Бийское телевидение».

По данным телеканала, в настоящий момент власти восстановили изначальный вид памятника. Со слов местных жителей, на днях в парке появились рабочие, вскоре мемориал был приведен в порядок.

- В этом году на благоустройство мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, в городском бюджете предусмотрено 500 тысяч рублей, - отмечает редакция.