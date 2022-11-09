В 2023 году в Бийске все же отремонтируют коммунальный мост

Коммунальный мост
Фото: газеты «Бийский рабочий»
В следующем году в Бийске наконец-то капитально отремонтируют коммунальный мост.
Только с четвертой попытки был определен подрядчик. Все предыдущие госзаказы провалились – желающих взяться за ремонт переправы провалились, так как не поступило ни единой заявки.
– Аукцион признан состоявшимся. Победителем стало бийское предприятие ООО «Экострой», - сообщает «Бийский рабочий».
Согласно госконтракту, подрядчик должен будет отремонтировать промежуточные опоры, стойки, арки и непосредственно полотно проезжей части и тротуаров. Общая стоимость работ составляет больше 171 миллиона рублей.