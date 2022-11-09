Для более тщательной уборки снега в Барнауле запретят стоянку на ряде улиц

Знаки начнут устанавливать 30 ноября
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
С 30 ноября в Барнауле начнется установка знаков, запрещающих стоянку личного транспорта. Это должно облегчить дорожникам уборку улиц от снега.
– Знаки будут действовать круглосуточно, - подчеркивают в мэрии.
То есть, если на каких-то участках дорожной сети Барнаула стоянка, к примеру, запрещена ночью, то здесь она постоянная.
Ограничения введут на следующих участках:
- ул.Ползунова: от проспекта Ленина до здания №30 (четная сторона);
- ул.Ползунова: от проспекта Комсомольского до здания №22 (четная сторона);
- ул.Сергея Ускова: от улицы Взлетной до проезда Северного Власихинского;
- ул. Сиреневая: от улицы Взлетной до Балтийской (нечетная сторона);
- проезд Северный Власихинский: от улицы Сергея Ускова до Попова;
- проезд Северный Власихинский: от улицы Малахова до Лазурной;
- проезд в районе здания №8 по ул.42 Краснознаменной Бригады;
- проспект Сибирский, в районе здания №30 по Обскому Бульвару;
- улица Гаражная, в районе здания №1;
- улица Смородиновая, в районе здания №18Б;
- улица Пролетарская: от проспекта Красноармейского до здания №127а;
- в районе здания №1 по улице Лесокирзаводской;
- проспект Красноармейский: от здания №103 до улицы Крупской (нечетная сторона);
- ул.Шукшина: от дома №5 до ул. Юрина.