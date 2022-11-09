Для более тщательной уборки снега в Барнауле запретят стоянку на ряде улиц

Знаки начнут устанавливать 30 ноября Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 30 ноября в Барнауле начнется установка знаков, запрещающих стоянку личного транспорта. Это должно облегчить дорожникам уборку улиц от снега.

– Знаки будут действовать круглосуточно, - подчеркивают в мэрии.

То есть, если на каких-то участках дорожной сети Барнаула стоянка, к примеру, запрещена ночью, то здесь она постоянная.

Ограничения введут на следующих участках:

- ул.Ползунова: от проспекта Ленина до здания №30 (четная сторона);

- ул.Ползунова: от проспекта Комсомольского до здания №22 (четная сторона);

- ул.Сергея Ускова: от улицы Взлетной до проезда Северного Власихинского;

- ул. Сиреневая: от улицы Взлетной до Балтийской (нечетная сторона);

- проезд Северный Власихинский: от улицы Сергея Ускова до Попова;

- проезд Северный Власихинский: от улицы Малахова до Лазурной;

- проезд в районе здания №8 по ул.42 Краснознаменной Бригады;

- проспект Сибирский, в районе здания №30 по Обскому Бульвару;

- улица Гаражная, в районе здания №1;

- улица Смородиновая, в районе здания №18Б;

- улица Пролетарская: от проспекта Красноармейского до здания №127а;

- в районе здания №1 по улице Лесокирзаводской;

- проспект Красноармейский: от здания №103 до улицы Крупской (нечетная сторона);

- ул.Шукшина: от дома №5 до ул. Юрина.