В Барнауле вырос спрос на транспортные карты для школьников и студентов

Проездной Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В МУП «Центртранс» отмечают повышенный спрос на транспортные карты для школьников и студентов.

Такие данные появились после анализа продаж в сентябре и октябре 2022 года. Как сообщают в мэрии, за эти два месяца было активировано более 20 тысяч школьных и студенческих проездных.

– Это в два раза больше, чем было использовано за аналогичный период 2021 года. По ним уже совершено 2,3 млн поездок, - говорят в управлении.

Отметим, одно из главных преимуществ, которое начало действовать с 1 сентября – это возможность проезда с использованием транспортных карт в автобусах. Ранее расплатиться ими можно было только в трамваях и троллейбусах.

Напомним, проездной для школьников стоит 550 рублей, для школьников из малообеспеченных семей – 400 рублей, для студентов – 650 рублей.