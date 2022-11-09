В Барнауле установили водителя маршрутки, злостно нарушившего ПДД

Нарушителя ПДД нашли и наказали Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях барнаульцы разместили видеозапись, на которой водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали его и наказали.

Ролик от 07.10.2022 разместили в сообществе «Инцидент Барнаул».

– На улице Петра Сухова водитель автобуса городского маршрута № 58 в нарушение Правил дорожного движения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил обгон попутно движущихся транспортных средств, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы установили, что за рулем маршрутки находился 37-летний мужчина. Помимо всего вышеуказанного, он не уступил дорогу пешеходу, который в момент опасного маневра переходил дорогу по «зебре».

На водителя составили административный протокол.