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НовостиОбщество9 ноября 2022 3:17

В Барнауле установили водителя маршрутки, злостно нарушившего ПДД

На него составили протокол
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Нарушителя ПДД нашли и наказали

Нарушителя ПДД нашли и наказали

Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях барнаульцы разместили видеозапись, на которой водитель маршрутки нарушил правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции разыскали его и наказали.

Ролик от 07.10.2022 разместили в сообществе «Инцидент Барнаул».

– На улице Петра Сухова водитель автобуса городского маршрута № 58 в нарушение Правил дорожного движения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил обгон попутно движущихся транспортных средств, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы установили, что за рулем маршрутки находился 37-летний мужчина. Помимо всего вышеуказанного, он не уступил дорогу пешеходу, который в момент опасного маневра переходил дорогу по «зебре».

На водителя составили административный протокол.