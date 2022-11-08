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НовостиОбщество8 ноября 2022 5:37

40-градусные морозы ожидаются в Алтайском крае в начале декабря

Этот прогноз следует считать предварительным.
Герман Архаров
Точный прогноз будет известен позднее

Точный прогноз будет известен позднее

Фото: Олег УКЛАДОВ

40-градусные морозы могут обрушиться на Алтайский край уже в декабре. Это следует из предварительных данных сервиса gismeteo.ru.

По информации сервиса, в ночь на 4 декабря столбики термометров могут опуститься до отметок -37 градусов.

Этот прогноз следует считать предварительным. Ранее синоптики алтайского Гидрометцентра сообщали, что точный прогноз можно сделать только на несколько дней. О том, какой именно будет температура в Алтайском крае в декабре точно станет известно позднее.