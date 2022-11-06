В Бийске родник «убил» лягушек

Скриншот видео из youtube-канала «Левый Бийск»

В Бийске родник в районе сквера имени Кузьмы Фомченко (в старом центре города) стал горячим источником. Об этом сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на местные паблики.

По словам местных жителей, водоем стал нагреваться около трех недель назад. Холодная родниковая вода приобрела температуру горячей ванны. Из-за этого в роднике погибли лягушки.

- Скорее всего, в родник попала вода из теплосетей. В настоящее время место порыва не нашли. Воду из родника взяли на анализ, - отмечает издание.