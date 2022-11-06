В Барнауле мать пятерых детей хотят лишить родительских прав из-за отсутствия плитки и гарнитура

Отец, имея огромные долги по алиментам, ездит в суд на шикарном авто Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мать пятерых детей пытаются лишить родительских прав только на том основании, что в новом доме пока отсутствует кухонный гарнитур, а на полу еще не уложена плитка. Об этом «АиФ» - Алтай» сообщила барнаульский юрист Мария Доценко.

При этом, по ее словам, бывший муж (он отец троих детей) имеет долг по алиментам около 500 тыс. рублей, но приезжает в суд на шикарном авто. И вместо помощи строчит кляузы на женщину в опеку, полицию и прокуратуру. А представители этих структур ведутся на поводу юридически подкованного жалобщика.

- Дети живут с матерью на ее иждивении, у отца огромный долг. Но органы власти нападают на мать. А папа требует ограничить экс-супругу в правах, заявляя, что детям будет лучше в детдоме, - недоумевает юрист.

По наблюдениям Марии, для органов опеки, к сожалению, зачастую акты проверок «уложенных или не уложенных плиток» бывают важнее интересов детей.