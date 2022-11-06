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НовостиОбщество6 ноября 2022 7:25

Мобилизованный житель Барнаула рассказал о жизни в военной части

Все расписано буквально по минутам
Александра Сапожкова
Мобилизация в Алтайском крае 2022

Мобилизация в Алтайском крае 2022

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованный житель Барнаула по имени Дмитрий рассказал «Алтайской правде», как проходит его день в военной части.

По его словам, день расписан буквально по минутам. Все по строгому графику: подъем, завтрак, лекционные и практические занятия.

Живут призывники в комфортных условиях и хорошо питаются, обмундирование выдают в части, хотя многие приезжают, в основном, уже собранными.

В часть люди присылают спальники, обувь, теплые вещи и другое.

– Особенно трогательно и приятно, когда передают детские письма и рисунки. Это дает сил и уверенности, – отметил Дмитрий.

Также он сказал, что больше половины из его батальона пришли добровольцами. Самому младшему - 20 лет, а старшему - 59. В прошлом все имели военный опыт: некоторые служили в Чечне и Сирии.