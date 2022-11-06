Вонючий и едкий дым распространяется по центру Барнаула

Так как район "Первомайки" густонаселенный, страдает очень много народа Фото: Анастасия Корягина

Жители Барнаула сообщили о едком дыме, от которого начинает болеть голова и появляется горечь во рту.

Как написали горожане в группе «Барнаул 22» «Вконтакте», «жутко едкий вонючий» дым идет из какого-то сарая, находящегося за строящимся домом недалеко от ТЦ «Сити-Центр». Кажется, что там кто-то постоянно жжет резину.

- Через полчаса появляется горечь во рту, начинает кружиться и болеть голова. Так как район Первомайки густонаселенный, страдает очень много народа, - отметили барнаульцы.

Они призывают ответственных лиц обратить внимание на ситуацию .