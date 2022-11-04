Драматурги напишут пьесы о жизни Шукшина

Участники лаборатории Фото: Алтайского театра драмы имени Шукшина

В краевом театре драмы продолжает работать творческая лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Драматурги уже представили проекты своих будущих пьес, говорится на сайте театра.

Участники лаборатории приехали на Алтай и три дня интенсивно погружались в жизнь Василия Шукшина. Больше всего впечатлений было после поездки на родину автора в Сростки.

Замыслами пьес поделились драматурги Юлия Поспелова, Светлана Баженова, Олег Маслов, Лара Бессмертная и Дмитрий Богославский. Они затронули самые травматичные сюжеты жизни Шукшина. Например, отношения сына с отцом.

Весной 2023 года проведут читку пьес, а после этого голосование определит тройку победителей для создания эскизов спектаклей.